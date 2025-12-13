IN EVIDENZA

Veneto, Stefani “Continuità con il lavoro fatto dall’amministrazione Zaia”

Di

Dic 13, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – “Io non avevo necessità di differenziarmi perché ovviamente come avrete visto ho fatto delle scelte in continuità per quello che potevo perché c’era ovviamente un limite dei mandati agli assessori, su cui io mi ero già espresso in maniera contraria precedentemente. Abbiamo trovato delle soluzioni importanti per proseguire questa sfida che vuole guardare al futuro, vuole guardare avanti e vuole farlo in continuità, ovviamente con il grande lavoro già fatto dall’amministrazione di Luca Zaia”. Così Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, a margine della presentazione della nuova Giunta regionale.

