Varchi “Palermo capitale mondiale del cinema sportivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Paladino d’oro Palermo si conferma la capitale mondiale del cinema sportivo. Ci sono tante storie e
tanti prodotti, con una cinematografia indipendente che va sempre sostenuta. Ma soprattutto c’è la costanza di rendere una rassegna cinematografica un vero e proprio brand e un’icona conosciuta in tutto il mondo che richiama a Palermo tanti sportivi e
appassionati. Dietro ogni campione ci sono storie da raccontare ed è il motivo per cui il Paladino d’oro è il festival più longevo
del cinema sportivo”. Lo ha detto Maria Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, a margine
della presentazione, presso la Sala del Refettorio della Camera a Roma, della 46esima edizione del Paladino d’oro Sport Film Festival in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre 2026,
tanti prodotti, con una cinematografia indipendente che va sempre sostenuta. Ma soprattutto c’è la costanza di rendere una rassegna cinematografica un vero e proprio brand e un’icona conosciuta in tutto il mondo che richiama a Palermo tanti sportivi e
appassionati. Dietro ogni campione ci sono storie da raccontare ed è il motivo per cui il Paladino d’oro è il festival più longevo
del cinema sportivo”. Lo ha detto Maria Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, a margine
della presentazione, presso la Sala del Refettorio della Camera a Roma, della 46esima edizione del Paladino d’oro Sport Film Festival in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre 2026,
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