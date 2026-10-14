Varchi “Palermo capitale mondiale del cinema sportivo”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Paladino d’oro Palermo si conferma la capitale mondiale del cinema sportivo. Ci sono tante storie etanti prodotti, con una cinematografia indipendente che va sempre sostenuta. Ma soprattutto c’è la costanza di rendere una rassegna cinematografica un vero e proprio brand e un’icona conosciuta in tutto il mondo che richiama a Palermo tanti sportivi eappassionati. Dietro ogni campione ci sono storie da raccontare ed è il motivo per cui il Paladino d’oro è il festival più longevodel cinema sportivo”. Lo ha detto Maria Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, a marginedella presentazione, presso la Sala del Refettorio della Camera a Roma, della 46esima edizione del Paladino d’oro Sport Film Festival in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre 2026,

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