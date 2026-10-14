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Champions, Abodi “Competitività alta, in Europa vanno più veloci”

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Ott 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “C’è una competitività molto spinta ed evidentemente, al di là del nostro livello, c’è quello degli altri che cresce. Noi non arretriamo, ma gli altri vanno più veloci di noi”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della presentazione, presso la Sala del Refettorio della Camera a Roma, della 46esima edizione del Paladino d’oro Sport Film Festival in programma a Palermo dall’1 al 7 dicembre 2026, commentando le sconfitte in Champions di Napoli e Inter contro Villarreal e Bruges. “Mi auguro che i nostri club facciano un’analisi per capire le ragioni di ciò. Per noi la Nazionale rappresenta l’elemento principale ed è un indicatore del movimento non secondario – ha aggiunto -. Ringraziamo Mancini e tutti i ragazzi per quello che stanno provando a ricostruire. Ma la nostra passione passa anche attraverso i club. L’analisi delle sconfitte è fondamentale e non è una questione di quantità degli investimenti, ma di qualità degli stessi. Giornate come quelle di ieri devono far crescere. È impensabile che non possiamo competere al più alto livello con i nostri club”, ha aggiunto Abodi.

mec/gm/gtr

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