Lucchini “Intesa Sanpaolo crede nel Paese e accompagna le persone”

ROMA (ITALPRESS) – “Una campagna speciale fatta insieme a persone speciali che serve a far vedere come Intesa Sanpaolo crede nel Paese, crede nell’accompagnare le persone che sono la cosa più importante per fare la bellezza del Paese. Abbiamo voluto rappresentare le attività artigiane, le attività produttive, ma soprattutto il sociale, la cultura, il bello. Siamo una banca che accompagna le persone il più possibile”. Lo ha affermato Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo, in occasione della presentazione di “A mano a mano”, la nuova campagna istituzionale del gruppo guidato da Carlo Messina.“Abbiamo avuto anche la fortuna di avere ‘A mano a mano’ cantata da Mina. Inoltre, abbiamo messo insieme una serie di persone che hanno fatto sì che questo spot venisse fuori nel modo migliore. In questa campagna abbiamo voluto far vedere quanto è bello il nostro Paese – ribadisce -, quanto Intesa Sanpaolo coincide con la bellezza del Paese e quanto siamo pronti a far sì che le persone possano avere la loro realizzazione nel modo migliore”.

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