Giorgia Meloni: “Un’Europa forte ha bisogno di nazioni forti”

ROMA (ITALPRESS) – “Al di là dei singoli dossier, il Consiglio Europeo che ci attende ha un significato politico chiaro. Viviamo in un mondo in cui la sicurezza, la prosperità, molti equilibri che per anni abbiamo dato per acquisiti, non sono più scontati. E l’Europa deve decidere come starci. Può continuare a scrivere regole come se nulla fosse cambiato. Oppure può guardare la realtà per quello che è, e dotarsi degli strumenti per difendere la propria economia, la propria sicurezza, la propria libertà”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.

“È quest’ultima l’Europa per cui lavoriamo. Un’Europa capace di tenere insieme transizione e industria, politiche tradizionali e nuove priorità, cooperazione con i partner e difesa dei propri confini. Un’Europa pragmatica, che non ha paura di correggere le proprie scelte quando la realtà cambia. Un’Europa che concentra la sua forza sulle grandi sfide che nessuna Nazione può affrontare da sola, e sa farsi da parte dove le Nazioni fanno meglio da sole. Un’Europa grande sulle grandi questioni, e discreta su tutto il resto”.sat/gtr

(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

Navigazione articoli