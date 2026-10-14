Bolle “Da campagna Intesa Sanpaolo messaggio importante su unità e solidarietà”

ROMA (ITALPRESS) – “Prendersi per mano, aiutarsi, collaborare, essere solidari e uniti è un messaggio molto importante in questo momento storico di grandi divisioni, attriti e scontri. Era importante per me esserci perché so quanto è fondamentale il sostegno di tutti i soggetti privati per aiutare realtà che altrimenti non riuscirebbero a realizzare tantissimi progetti”. Lo afferma Roberto Bolle, in occasione della presentazione di “A mano a mano”, la nuova campagna istituzionale di Intesa Sanpaolo. “A Milano realizzo progetti con la mia fondazione da quasi 10 anni e Intesa Sanpaolo ha sempre sostenuto questi progetti. Come la mia realtà ce ne sono tantissime altre che, altrimenti, non riuscirebbero a realizzare progetti. Sono consapevole dell’importanza e del valore che ha per tante persone che voglio fare cose a livello gratuito e, nel mio caso, per avvicinare le persone alla danza, cosa che altrimenti non potrebbero fare”, spiega.

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