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Vannacci, Ronzulli “Non bisogna vincere a ogni costo se equivale a snaturarci”

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Ott 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna vincere a tutti i costi se questo equivale a snaturare l’identità della coalizione. Detto questo non siamo noi ad aver detto no a Vannacci, ma è lui che da mesi continua ad attaccare la maggioranza e questo governo votando diversamente da noi. Ha ‘rubato’ parlamentari eletti nella coalizione che oggi non votano quello per cui sono stati eletti dai cittadini. Io prendo atto della situazione: se uno vuole venire a casa mia, non mi insulta prima di entrare”. Così la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli a margine dell’evento “L’ottimismo della volontà” organizzato a Milano da Forza Italia. “Sono d’accordo sul fatto che un partito litigioso è un partito che non attrae, un partito diviso al suo interno è un partito che non può dare molto, quindi trovo anch’io corretto l’utilizzo che si fa di alcuni palcoscenici. Vero è anche che servono però le sedi dove poter dire le cose. Per quel che mi riguarda, ieri non c’è stato nulla se non un appello al segretario del partito nell’utilizzare tutte le risorse del partito e di valorizzare le competenze di ognuno. In questo momento non serve un partito mosso da 4 o 5 persone ma, a un anno dalle elezioni, credo che serva l’apporto di tutti – ha spiegato – Quando dicevo ‘usaci’, anche in modo provocatorio, volevo dire proprio questo: siamo qua, serve la squadra e serve andare uniti”, ha concluso. xh7/vbo/mca1

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