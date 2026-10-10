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Poste Italiane: emessi nuovi francobolli per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi

DiRaimondo Bovone

Ott 10, 2026 , , , ,

Poste Italiane comunica che il 4 ottobre scorso sono stati emessi 2 francobolli commemorativi dedicati a San Francesco d’Assisi, nell’800° anniversario della scomparsa, e al Cantico delle Creature, appartenenti alla tariffa B Zona 1.

La tiratura del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi è di 225.025 esemplari, distribuiti in fogli da 45 francobolli; quella del francobollo dedicato al Cantico delle Creature è di 327.027 esemplari, distribuiti in fogli da 39 esemplari. L’emissione comprende inoltre un foglietto celebrativo realizzato congiuntamente con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, a testimonianza dell’universalità del messaggio francescano e della sua perdurante attualità.
Il foglietto, emesso in tariffa B, ha una tiratura di 100.000 esemplari per ciascun ente emittente e riproduce integralmente l’affresco di Giotto, Il commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco, e racchiude, nella parte inferiore centrale, 1 esemplare del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso Piazza del Comune snc, Arcata dell’Amministrazione Comunale Volta Pinta, 06081 Assisi (PG).
I francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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