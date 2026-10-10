Poste Italiane: emessi nuovi francobolli per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi

Poste Italiane comunica che il 4 ottobre scorso sono stati emessi 2 francobolli commemorativi dedicati a San Francesco d’Assisi, nell’800° anniversario della scomparsa, e al Cantico delle Creature, appartenenti alla tariffa B Zona 1.

La tiratura del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi è di 225.025 esemplari, distribuiti in fogli da 45 francobolli; quella del francobollo dedicato al Cantico delle Creature è di 327.027 esemplari, distribuiti in fogli da 39 esemplari. L’emissione comprende inoltre un foglietto celebrativo realizzato congiuntamente con lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, a testimonianza dell’universalità del messaggio francescano e della sua perdurante attualità.

Il foglietto, emesso in tariffa B, ha una tiratura di 100.000 esemplari per ciascun ente emittente e riproduce integralmente l’affresco di Giotto, Il commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco, e racchiude, nella parte inferiore centrale, 1 esemplare del francobollo dedicato a San Francesco d’Assisi.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso Piazza del Comune snc, Arcata dell’Amministrazione Comunale Volta Pinta, 06081 Assisi (PG).

I francobolli e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul sito filatelia.poste.it.