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Regione Piemonte: dal Ministero 140 milioni di euro per la gestione strategica dell’acqua

DiRaimondo Bovone

Ott 10, 2026 , , , ,

Assegnati al Piemonte 140 milioni per 5 interventi di gestione idrica attesi da territorio. Le risorse, che saranno disponibili nei prossimi 4 mesi, sono previste all’interno del Piano idrico SFNIISSI, che vale complessivamente 1,55 miliardi di euro ed è gestito dal Ministero dei Trasporti, insieme a Invitalia, per realizzare acquedotti, reti e infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti.

In Piemonte il piano finanzia: l’infrastrutturazione acquedottistica a servizio dell’invaso del Sessera tra Biellese e Vercellese, per 85,5 milioni, la Dorsale idrica della Val Pellice nel Torinese, per 43,7 milioni, i nuovi impianti di potabilizzazione nel Novarese e in Valsesia, con 12,4 milioni, il nuovo sistema idrico nei comuni di Bene Vagienna e Narzole, per 2 milioni di euro e le nuove condotte nell’Astigiano, per 264.000 euro.

LE PAROLE – Questo il commento del presidente Alberto Cirio e dell’assessore all’Ambiente Matteo Marnati: «Con queste risorse siamo in grado di dare risposte concrete, finanziando interventi urgenti che il territorio attende da tempo. A questo si accompagna la richiesta, già avanzata al governo, di rendere gli invasi, e in generale le opere di gestione dell’acqua, opere strategiche, in modo da snellire il più possibile la burocrazia e accelerarne i tempi di realizzazione».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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