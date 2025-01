Un piano d’azione contro il granchio blu

ROMA (ITALPRESS) – Nuove misure per combattere l’avanzata del granchio blu sono contenute nel Piano di intervento per il contenimento di questa specie, presentato al ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Con un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro – stanziati nel DL Agricoltura – per il biennio 2025-2026, l’obiettivo è quello di tutelare la biodiversità degli habitat colpiti, contenere e contrastare la proliferazione della specie invasiva, prevenire ulteriori danni economici e promuovere la ripresa delle attività di allevamento e pesca. Tra le principali misure si segnalano il contenimento e lo smaltimento del granchio blu, la protezione delle strutture di acquacoltura, la valorizzazione delle biomasse attraverso utilizzi alternativi e il sostegno economico alle imprese del settore. Le risorse stanziate per la realizzazione del piano straordinario, si sommano agli oltre 44 milioni di euro stanziati dal Ministero negli ultimi anni. Il Piano vede la collaborazione di ISPRA, Consiglio Nazionale delle Ricerche , CREA, Capitanerie di Porto ed Enti territoriali delle regioni più colpite dall’emergenza.

gsl