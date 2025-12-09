Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”





ROMA (ITALPRESS) – “I padri fondatori” dell’Europa “scelsero di stare insieme per garantire prosperità, pace ai popoli ed indicarono, all’interno dei Trattati di Roma, come dovessero immaginare un sostegno agli agricoltori con una codificazione che poi a Stresa vide i ministri dell’Agricoltura scegliere la Pac, la Politica Agricola Comune, come indirizzo che incentivava gli agricoltori non solo a produrre, ma a restare al loro posto, evitando lo spopolamento”. Lo ha detto, a margine del suo intervento ad Atreju, il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida che poi ha aggiunto: “Ci vuole una Europa che si riappropri del concetto di garanzia non solo della produzione ma anche dell’ambiente tutelato attraverso gli agricoltori e questo si fa non con le chiacchiere, ma anche con le risorse economiche adeguate”.

xl5/mgg/mca3