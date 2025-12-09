IN EVIDENZA

Palermo, Di Dio “Dobbiamo sostenere commercio, imprese e negozi di vicinato”

Di

Dic 9, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “L’imprenditoria palermitana, soprattutto in alcuni settori, soffre moltissimo perché i consumi sono al palo, è inutile negarlo, dal momento che le famiglie hanno un potere d’acquisto ridotto, l’inflazione ha pesato fortemente e l’aumento, il rincaro delle bollette, delle materie prime ha inciso profondamente. Così assistiamo a due situazioni completamente diverse tra loro, cioè la macroeconomia che segna un PIL comunque in aumento dei numeri e un gettito aumentato, ma per effetto dell’emissione del PNRR, per effetto dell’energia, per effetto di altri valori, altri volumi che hanno poco a che fare con l’economia reale, mentre in effetti tante categorie, i negozi di vicinato, i negozi sotto casa, che stanno segnando il passo da una crisi che ormai picchia forte da tanti anni”. Così la Presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, all’Italpress, a margine del consueto brindisi in vista delle festività che si è svolto a Villa Zito.
xd6/mgg/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Conte “Col Benfica servirà una gara intensa e tosta”

Dic 9, 2025