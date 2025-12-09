IN EVIDENZA

Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”

Di

Dic 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve avere la capacità di proteggersi perché siamo in una fase nella quale abbiamo superato le idee che ci hanno messo in testa per cui le guerre non esistevano. Dobbiamo essere onesti e dire che se sei disarmato sei in preda a chi vuole eventualmente occupare la tua nazione e il tuo continente”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ad Atreju. “Non dobbiamo raccontarci follie come nel passato”. Il ministro dell’agricoltura ha continuato: “Si mette in discussione anche la possibilità di approvvigionarsi, spesso anche di generi alimentari. È già successo con l’energia. Ci siamo affidati ad altri con la produzione energetica e ci siamo ritrovati con aumenti esponenziali dei prezzi, con il rischio che non la fornissero più. Può accadere anche con il cibo. Sostenere l’agricoltore è una scelta strategica. Le risorse ci sono e vanno indirizzate bene. Il sostegno all’agricoltura è scritto nei trattati come necessità dell’Europa di essere più sicura e più prospera”.
xl5/mgg/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Palermo, Di Dio “Dobbiamo sostenere commercio, imprese e negozi di vicinato”

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, Lollobrigida “Padri fondatori lavorarono per sostegno agricoltori”

Dic 9, 2025
IN EVIDENZA

Lollobrigida “Sostenere l’agricoltura è una scelta strategica”

Dic 9, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 10 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 9, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Conte “Col Benfica servirà una gara intensa e tosta”

Dic 9, 2025