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Ue, Falcone “La difesa dei confini è la certezza di un’Europa forte”

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Set 16, 2026


STRASBURGO (ITALPRESS) – “È stato un discorso certamente ampio, profondo, ma anche di prospettiva. Von der Leyen ha posto
l’accento su tanti temi: in particolare, quello della difesa dei confini rappresenta la certezza di un’Europa forte che può essere
protagonista nel mondo”. Queste le parole dell’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in un’intervista a margine dell’annuale
discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo stato dell’Unione, tenutosi al Parlamento europeo a Strasburgo. “L’Europa è stata considerata e deve essere considerata la culla della nostra libertà, della democrazia, della
crescita e, se vogliamo, anche del progresso della comunità dei ventisette paesi membri – ha continuato l’eurodeputato di Forza
Italia -. In questo senso ha parlato anche di temi come residenza, competitività e sovranità monetaria, che sono fondamentali”. Un
ulteriore tema è stato quello dei minori. Per la prima volta viene introdotto un tema specifico, ma assolutamente essenziale per la
crescita della nostra società. Dobbiamo tutelare i minori e gli adolescenti rispetto ai social media e ai contenuti estremi che
non fanno bene alla nostra società”, ha concluso.

xf4/col4/azn

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