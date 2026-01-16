Ue, Falcone “La difesa dei confini è la certezza di un’Europa forte”

STRASBURGO (ITALPRESS) – “È stato un discorso certamente ampio, profondo, ma anche di prospettiva. Von der Leyen ha postol’accento su tanti temi: in particolare, quello della difesa dei confini rappresenta la certezza di un’Europa forte che può essereprotagonista nel mondo”. Queste le parole dell’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone in un’intervista a margine dell’annualediscorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo stato dell’Unione, tenutosi al Parlamento europeo a Strasburgo. “L’Europa è stata considerata e deve essere considerata la culla della nostra libertà, della democrazia, dellacrescita e, se vogliamo, anche del progresso della comunità dei ventisette paesi membri – ha continuato l’eurodeputato di ForzaItalia -. In questo senso ha parlato anche di temi come residenza, competitività e sovranità monetaria, che sono fondamentali”. Unulteriore tema è stato quello dei minori. Per la prima volta viene introdotto un tema specifico, ma assolutamente essenziale per lacrescita della nostra società. Dobbiamo tutelare i minori e gli adolescenti rispetto ai social media e ai contenuti estremi chenon fanno bene alla nostra società”, ha concluso.

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