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Cappellano (Stellantis) “Per competitività serve misure chiare da Bruxelles”

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Set 16, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Servono misure chiare da parte dell’UE, abbiamo urgenza di regole per i nostri fornitori. Non c’è più tempo, le condizioni per competere in Europa devono essere uguali per tutti e devono garantire prodotti competitivi e un equilibrio anche nell’offerta in tutti i segmenti”. Lo ha detto Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe di Stellantis, in occasione della presentazione della nuova ammiraglia del marchio oggi nella sede del ministero, a Roma.
(ITALPRESS).
mec/mrc/gtr

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