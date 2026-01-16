Kia, Mazzara “Con Open Lab portiamo i potenziali clienti dentro il tennis”

MILANO (ITALPRESS) – “Kia Open Lab è un’operazione per rafforzare il legame tra il brand Kia e il mondo del tennis, cercando di trasferire tutti i valori positivi di questo sport e mettendo il nostro potenziale cliente, il nostro potenziale appassionato, dentro il tennis”. Lo dice Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, in un’intervista a margine della presentazione della nuova Kia EV2 Long Range e della nuova piattaforma Kia Open Lab, al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano.

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