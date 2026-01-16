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La Cina dona all’Onu un campione prelevato dal lato nascosto della Luna

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Set 16, 2026

VIENNA (AUSTRIA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha donato ufficialmente all’ONU un campione lunare raccolto dalla missione Chang’e-6 durante una cerimonia di consegna tenutasi lunedì presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna. E’ la prima volta che un campione proveniente dal lato nascosto della Luna viene consegnato all’organizzazione.

La cerimonia è stata organizzata congiuntamente dall’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio (CNSA), dalla Missione permanente della Cina presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Vienna e dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). All’evento hanno partecipato oltre 400 ospiti, tra cui responsabili delle organizzazioni internazionali con sede a Vienna e rappresentanti permanenti di diversi Paesi.

L’amministratore della CNSA Shan Zhongde, la direttrice generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna Monica Juma, la direttrice dell’UNOOSA Aarti Holla-Maini e il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a Vienna Li Song hanno svelato insieme il campione lunare, che sarà esposto permanentemente presso la sede dell’ONU a Vienna.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –

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