IN EVIDENZA

Kia, Bitti “Ev2 entry level elettrico, compatta ma adatta anche alla famiglia”

Di

Set 16, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Kia EV2 è la sorella minore di una gamma articolata di veicoli elettrici che abbiamo presentato a partire dal 2021. È un’auto di segmento B, quindi compatta, caratterizzata da un design tipo Sport Utility Vehicle e che, grazie all’architettura della piattaforma e al passo allungato, consente un’abitabilità interna superiore rispetto alla media delle auto di segmento B”. Lo dice Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia, in un’intervista a margine della presentazione della nuova Kia EV2 Long Range e della nuova piattaforma Kia Open Lab, al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano.

col5/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Trasporti & Logistica Magazine – 16/9/2026

Set 16, 2026
IN EVIDENZA

Kia, Musetti “Ci accomuna la voglia di migliorare e puntare a qualcosa di più”

Set 16, 2026
IN EVIDENZA

Kia, Mazzara “Con Open Lab portiamo i potenziali clienti dentro il tennis”

Set 16, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

“Il Coraggio della Pace by Remind”, pubblico e privato uniti nel dialogo

Set 16, 2026
TOP NEWS

Carburanti, Meloni “Avanti con misure, ma in forma più contenuta”

Set 16, 2026
TOP NEWS

Spalletti “Accettare la pressione miglior medicina per imparare a vivere”

Set 16, 2026
TOP NEWS

La Cina dona all’Onu un campione prelevato dal lato nascosto della Luna

Set 16, 2026