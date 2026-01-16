Kia, Bitti “Ev2 entry level elettrico, compatta ma adatta anche alla famiglia”

MILANO (ITALPRESS) – “Kia EV2 è la sorella minore di una gamma articolata di veicoli elettrici che abbiamo presentato a partire dal 2021. È un’auto di segmento B, quindi compatta, caratterizzata da un design tipo Sport Utility Vehicle e che, grazie all’architettura della piattaforma e al passo allungato, consente un’abitabilità interna superiore rispetto alla media delle auto di segmento B”. Lo dice Giuseppe Bitti, presidente e Ceo di Kia Italia, in un’intervista a margine della presentazione della nuova Kia EV2 Long Range e della nuova piattaforma Kia Open Lab, al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano.

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