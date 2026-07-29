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Turismo scolastico, Napoli in vetta. Si rafforza l’estero

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Lug 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il turismo scolastico si conferma uno dei segmenti più dinamici del comparto travel, ma cambiano le priorità delle scuole nella scelta di destinazioni e operatori. Secondo l’indagine sulle scelte dei docenti per il turismo scolastico e la didattica 2026, realizzata da Didatour con il Centro Studi de La Fabbrica, nel 2025-2026 il 99% degli istituti italiani ha organizzato almeno un viaggio o un’uscita didattica. Napoli resta la meta italiana più richiesta, davanti a Roma e Milano, mentre Torino è tra le destinazioni in maggiore crescita. All’estero guidano Spagna, Francia e Germania. Per la scelta della destinazione non basta più proporre una meta attrattiva: a fare la differenza sono il valore educativo dell’esperienza, la sicurezza, la trasparenza dei costi e la semplicità organizzativa. Il viaggio d’istruzione è sempre più considerato parte integrante del percorso formativo, grazie a laboratori, attività esperienziali e percorsi interdisciplinari. Le esigenze variano anche in base all’età degli studenti: uscite giornaliere per infanzia e primaria, soggiorni di più giorni e crescente interesse per l’estero nelle scuole superiori. Oltre il 60% degli istituti sceglie viaggi di una o due notti, con budget medi entro i 300 euro per studente e sistemazioni in hotel tre stelle.

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