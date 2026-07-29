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Tajani “Aperti alle preferenze ma serve accordo nel centrodestra”

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Lug 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Un eventuale emendamento che inserisca il tema delle preferenze può essere esaminato in maniera positiva, ma noi vogliamo che prima del deposito dell’emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l’obiettivo di trovare un accordo”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della quarta edizione di “Azzurra Libertà” in programma dall’11 al 13 settembre a Montesilvano.

xb1/ads/mrv

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