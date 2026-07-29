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Tg Sport – 29/7/2026

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Lug 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il ritorno di Mancini alla guida degli Azzurri, con Ranieri DT e presidente Club Italia
– Malagò chiarisce i retroscena “Nessun blitz, rispetto per i club”
– Juve a un passo da Kolo Muani, Inter su Stones, Milan chiude per Diawara
– Volley VNL, azzurri ai quarti contro gli USA
– Un doppio oro da favola per l’Italscherma ai Mondiali
– Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi
/gtr

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