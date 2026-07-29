Tg News – 29/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ira di Trump per attacchi sui target Usa, monito a Iran
– 12 indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir – Sanità, c’è il rinnovo del contratto
– Accelerazione su riconoscimento facciale, protesta opposizioni
– Indagini Gdf su distributori che non adeguano prezzo diesel
– Grillo, nuovo attacco al M5S e a Conte – Carta identità, rinnovo per over 70 a vita
– La Russa e il nodo della Legge Elettorale
– Previsioni 3B Meteo 30 Luglio
/gtr
– Ira di Trump per attacchi sui target Usa, monito a Iran
– 12 indagati per gli scontri dopo la morte di Fakir – Sanità, c’è il rinnovo del contratto
– Accelerazione su riconoscimento facciale, protesta opposizioni
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