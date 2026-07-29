Legge elettorale, La Russa “Sulle preferenze trovata una mediazione democratica”

ROMA (ITALPRESS) – “È pacifico che le preferenze hanno dei pro e dei contro. La cosa strana è che noi le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi fare eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze, se non per il Parlamento europeo. Credo che la formula trovata non sia un arzigogolìo, ma una mediazione democratica”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della Cerimonia del Ventaglio al Senato.

sat/gsl

(Fonte video: Senato)