Trapani, nascondeva 8 migranti sulla barca a vela, arrestato

TRAPANI (ITALPRESS) – La scorsa notte, l’equipaggio del G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, ha fermato una barca a vela diretta verso le coste mazaresi, condotta da un cittadino tunisino. Nascosti sottocoperta c’erano 8 migranti, tutti privi di regolare titolo per l’ingresso nel territorio nazionale. Il tunisino è stato arrestato, mentre gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo per poi essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani. L’imbarcazione è statasottoposta a sequestro.(ITALPRESS)

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