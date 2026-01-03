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Trapani, nascondeva 8 migranti sulla barca a vela, arrestato

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Set 3, 2026


TRAPANI (ITALPRESS) – La scorsa notte, l’equipaggio del G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, ha fermato una barca a vela diretta verso le coste mazaresi, condotta da un cittadino tunisino. Nascosti sottocoperta c’erano 8 migranti, tutti privi di regolare titolo per l’ingresso nel territorio nazionale. Il tunisino è stato arrestato, mentre gli otto migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo per poi essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani. L’imbarcazione è stata
sottoposta a sequestro.
(ITALPRESS)

col4/azn

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