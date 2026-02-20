Confine Italia-Svizzera: donna ucraina fermata con 154.300 euro in contanti non dichiarati

COMO (ITALPRESS) – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento locale di Ponte Chiasso e i militari della Guardia di Finanza hanno intercettato, presso il valico autostradale di Como-Brogeda, una donna ucraina residente in Italia in possesso di denaro contanti per un importo di 154.300 euro non dichiarati. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro pari o superiore alla soglia dei 10.000 euro, prevista dalla vigente normativa valutaria, la donna ha dichiarato di portare con sé solo 5,000euro. Avendo notato un comportamento nervoso da parte della viaggiatrice, che aumentava con il passare dei minuti, e la sua ritrosia a far avvicinare i militari al veicolo, la dichiarazione è stata ritenuta inattendibile ed è, quindi, stato eseguito un controllo più approfondito dell’automezzo. Così, sotto al sedile passeggero, è stata rinvenuta, in comuni sacchetti in plastica, la somma di 154.300 euro. Di fronte alla scoperta del denaro occultato, la donna si è giustificata dichiarando che il denaro le sarebbe servito per acquistare un appartamento in Liguria. Considerata l’eccedenza di valuta trasportata oltre i 10.000 euro, di gran lunga superiore all’importo di 40.000 euro, stabilito come una delle condizioni di accesso all’istituto dell’oblazione immediata, è stato sequestrato il 100% dell’importo eccedente il limite previsto, pari a complessivi 144.300 euro. La somma sequestrata è stata trattenuta a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa determinabile in concreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. vbo/mca1

(Fonte video: Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza)

