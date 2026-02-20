Attualità Cronaca Video

Rifiuti: traffico illecito tra Italia e Bulgaria, 6 arresti

Di

Feb 20, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Nelle province di Brindisi, Bari, Salerno e Sofia (Bulgaria), i carabinieri del gruppo per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti (4 arresti in carcere e 2 arresti domiciliari), ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere per il traffico illecito di rifiuti con l’aggravante della transnazionalità, spedizione illecita di rifiuti e gestione illecita di rifiuti. L’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lecce in accoglimento della richiesta depositata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri del N.O.E. di Lecce, che ha avuto inizio nel gennaio 2024 e si è protratta per diversi mesi, interessando la Bulgaria, la Grecia e la provincia di Brindisi, area di provenienza dei rifiuti.col3/mca1

(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Economia Video

Lavoro: il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Confine Italia-Svizzera: donna ucraina fermata con 154.300 euro in contanti non dichiarati

Feb 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Immigrazione clandestina: operazione congiunta Italia-Francia, 15 fermi

Feb 20, 2026

Ti sei perso...

Economia Video

Lavoro: il mismatch frena la produttività delle imprese

Feb 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Rifiuti: traffico illecito tra Italia e Bulgaria, 6 arresti

Feb 20, 2026
Attualità Cronaca Video

Confine Italia-Svizzera: donna ucraina fermata con 154.300 euro in contanti non dichiarati

Feb 20, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute

Spinetta Marengo: migliorano i dati sull’aria, ma restano le misure precauzionali del 2022

Feb 20, 2026 Raimondo Bovone