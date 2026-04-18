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Toro “La nostra politica ha bisogno di essere umanizzata”

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Apr 18, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “L’incontro di oggi è importante perché la nostra politica ha particolarmente bisogno di essere umanizzata, a servizio dell’uomo e dove siano i valori a produrre programmi e progetti”. Queste le parole di Pino Toro, intervenuto in occasione dell’incontro de ‘La via dei Librai’, ‘La politica umanizzata’, dedicato all’omonimo libro curato dallo stesso presidente dell’AIL. “Il libro ‘Politica umanizzata’ vuole raccontare un periodo della nostra storia nazionale e in particolare della città di Palermo in cui fervore e passione furono protagoniste. Un evento politico (la ‘Primavera palermitana’ ndr.) che ha fatto storia, Il risultato di tutto questo è stato frutto dell’impegno di persone e associazioni, la ‘Primavera di Palermo’ in particolare sia il risultato prodotto dal Concilio Vaticano II. ‘Città per l’uomo’, novità di un’esperienza politica insieme ai Verdi, fu il frutto del travaglio dei cattolici e della loro disponibilità a impegnarsi in politica e soprattutto – conclude – di due convegni importanti come quello di Roma del ’74 e quello di Evangelizzazione e promozione umana del ’76, che diedero forza e contenuti all’impegno dei cattolici in politica”.

xi6/tvi/mca2

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