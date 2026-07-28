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Tg Sport – 28/7/2026

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Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Svolta azzurra: Mancini torna CT, Ranieri DT e Presidente del Club Italia
– II retroscena su Mancini, il “no” a Chiellini e la verità su Maldini-Leonardo
– Inter scatena il mercato: dopo Stones assalto a Romero
– Milan e Roma incrociano i destini: Leao verso la Turchia, spunta la carta Soulé
– Zidane coronamento di un sogno: è il nuovo Selezionatore della Francia
– Fiorettiste azzurre da urlo ai Mondiali, oro Favaretto e argento Errigo
– Palermo Ladies Open, Jones fa il bis. Palma e Cammarata “Bilancio positivo”
/gtr

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