Tg Sport – 28/7/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Svolta azzurra: Mancini torna CT, Ranieri DT e Presidente del Club Italia

– II retroscena su Mancini, il “no” a Chiellini e la verità su Maldini-Leonardo

– Inter scatena il mercato: dopo Stones assalto a Romero

– Milan e Roma incrociano i destini: Leao verso la Turchia, spunta la carta Soulé

– Zidane coronamento di un sogno: è il nuovo Selezionatore della Francia

– Fiorettiste azzurre da urlo ai Mondiali, oro Favaretto e argento Errigo

– Palermo Ladies Open, Jones fa il bis. Palma e Cammarata “Bilancio positivo”

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