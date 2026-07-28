Malagò “Mancini sarà il ct, Ranieri dt, con Maldini separazione consensuale”

ROMA (ITALPRESS) – Roberto Mancini commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico e presidente del Club Italia. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, al termine del consiglio federale, precisando anche che la separazione, dopo appena sedici giorni, con Paolo Maldini e Leonardo è stata consensuale. “Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare ct fosse Roberto Mancini per tutta una serie di considerazioni di cui mi prendo la responsabilità”, ha detto Malagò, che ha ripercorso le tappe di questi giorni convulsi. “Quello che è emerso ieri e l’altro ieri corrisponde al vero: c’era un candidato che era stato definito e anche concordato, su indicazione di Maldini e Leonardo. Poi, la involuzione sul nome prescelto, che era quello di Pirlo, ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. E’ stata una valutazione di opportunità. Mi dispiace che qualcuno l’ha un pò colorita, ma non ci sono altre verità e altre situazioni che hanno determinato questa scelta. Una cosa che ha pesato è stata la circostanza che non ero al corrente, e pare non lo fosse anche Maldini, di questa collaborazione che esisteva già da luglio 2025 e questo ha rappresentato qualcosa che ha fatto riflettere su una presa di posizione. Non c’è stato conflitto, polemica, rabbia, dispiacere quello forse sì. E’ chiaro che all’inizio si è rappresentato un caso più unico che raro sul quale la mia posizione era chiara e nel massimo rispetto – come avviene nelle migliori famiglie – c’è stata assoluta, serena, consensualità sul fatto che fosse giusto che le nostre strade si separassero. Anche il documento che abbiamo sottoscritto con Maldini e Leonardo parla di questo concetto complice nella decisione finale. Ho ritenuto a quel punto che il nome per il ruolo di ct fosse quello di Roberto Mancini per tutta una serie di considerazioni di cui mi prendo la responsabilità” ha aggiunto Malagò. “Per completare il cerchio mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell’allenatore, del ct, una persona che dovesse diventare direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri, che ha garantito al sottoscritto il suo impegno. Sta rientrando dalla Calabria, si sono sentiti al telefono con Mancini e domani faranno una conferenza stampa assieme” le parole di Malagò. “Entro fine settimana vi darò una notizia di una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, il ruolo che era di Riva e Buffon per intenderci, al quale vorrei assegnare una supervisione delle nazionali giovanili, attualmente coordinate da Viscidi che rimane con noi” ha detto Malagò.

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