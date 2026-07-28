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Manfredonia capitale della vela giovanile, Ettorre “Felici di tornare in Puglia”

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Lug 28, 2026


BARI (ITALPRESS) – La Puglia si prepara a ospitare i campionati italiani giovanili in doppio di vela. L’evento, in programma a Manfredonia dal 5 al 10 settembre, è stato presentato nella sala conferenze del palazzo del consiglio regionale pugliese, alla
presenza, tra gli altri, del presidente nazionale Fiv, Francesco Ettorre. L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti della stagione velica nazionale e vedrà la partecipazione dei migliori giovani equipaggi italiani. Durante la manifestazione, saranno assegnati i titoli italiani Junior in sei categorie, offrendo ai giovani atleti un palcoscenico di alto livello tecnico e competitivo. Una tappa che, nelle intenzioni degli organizzatori, celebra il futuro della vela italiana, con talento, passione e spirito di squadra pronti a prendere il largo. “Siamo felici – ha sottolineato Ettorre – di tornare in Puglia. Era da qualche anno che la Federazione non organizzava qui un grande evento e il campionato italiano in doppio rappresenta sicuramente uno dei cinque appuntamenti più importanti del panorama velico nazionale. Coinvolgerà oltre 500 ragazzi, il meglio della vela giovanile italiana. Sappiamo di poter contare su un’organizzazione all’altezza, chiamata a gestire un evento complesso per l’elevato numero di imbarcazioni in acqua, ma sarà uno spettacolo da vedere”.

xa2/gm/gtr

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