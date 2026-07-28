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Siracusano “Istituzioni si impegnino perché tragedia Domenico non si ripeta”

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Lug 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Patrizia è una donna con una forza incredibile, ha continuato a combattere per salvare la vita del piccolo Domenico e continua a combattere nel ricordo del figlio”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, a margine della presentazione del libro “Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare”, Piemme editore, nel quale Patrizia Mercolino ripercorre la storia del figlio, Domenico Caliendo, sottoposto a un intervento di trapianto di cuore e morto il 21 febbraio 2026.

xc3/sat/gsl

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