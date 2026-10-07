Tg News – 7/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Carburanti, Meloni “Valutiamo accise mobili”
– 7 Ottobre, Netanyahu “Faremo i conti con tutti gli assassini”
– Missile russo fa strage di civili in Ucraina
– Polonia, studente 19enne entra a scuola con accetta
– Garlasco, altro atto del Ris non venne depositato nel 2007
– Assalto a Cgil, confermate in Appello condanne
– Neonato morto dopo il parto, primario ai domiciliari a Napoli
– Clima, verso il White Paper della ricerca polare in Artico, Antartide e Himalaya
– Previsioni 3B Meteo 8 Ottobre
azn
– Carburanti, Meloni “Valutiamo accise mobili”
– 7 Ottobre, Netanyahu “Faremo i conti con tutti gli assassini”
– Missile russo fa strage di civili in Ucraina
– Polonia, studente 19enne entra a scuola con accetta
– Garlasco, altro atto del Ris non venne depositato nel 2007
– Assalto a Cgil, confermate in Appello condanne
– Neonato morto dopo il parto, primario ai domiciliari a Napoli
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