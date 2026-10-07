La natura al centro dello sviluppo urbano, a Milano chiude “RiforestAzione”

MILANO (ITALPRESS) – Riportare la natura al centro dello sviluppo urbano rappresenta una sfida sempre più fondamentale per l’adattamento climatico, la tutela dell’ambiente e il benessere dei cittadini: è in questo scenario che si inserisce RiforestAzione, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas. Partito da Roma nel marzo del 2025, il tour divulgativo si è concluso a Milano dopo aver fatto tappa a Palermo, Venezia, Napoli e Torino. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e diffondere le buone pratiche dell’Investimento “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, misura che appartiene alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del PNRR.

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