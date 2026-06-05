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Tg News – 5/6/2026

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Giu 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni diserta il vertice Ue sui Balcani
– Droni su cargo diretti in Russia, morti 5 marinai
– Jessica Moretti: “Contro di noi solo falsità”
– Marco Poggi: “Tutto il fango subito non ci scivolerà addosso”
– Quattro medici rinviati a giudizio per morte Andrea Purgatori
– Istat, nel 2026 e 2027 Pil in crescita a +0,7%
– Annuncio della Nasa: perdita d’aria sulla Stazione Spaziale
– Mattarella: “I Carabinieri sono parte integrante dell’identità dell’Italia”
– Previsioni 3B Meteo 6 Giugno
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