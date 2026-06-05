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Salvini “Da banche utili record, diano contributo”

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Giu 5, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Una realtà economica che non sta soffrendo, anzi sta facendo utili mai visti nei decenni precedenti, e lo dico con rispetto, ammirazione e curiosità economica e antropologica, sono le banche”. Lo ha sottolineato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro del partito sul piano casa, a Milano.
“Sono convinto la Lega su questo sarà intransigente e propositiva – ha aggiunto -, chiederà agli istituti bancari che stanno facendo guadagni e profitti senza precedenti un contributo alla crescita economica del Paese. E magari reinvestiremo nel piano casa una parte di questo utile”.

xm4/sat/gtr

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