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Arianna Errigo, la sfida continua “Da mamma è più complicato, ma stupendo”

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Giu 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Il 2026 è un anno difficile, però sono riuscita a prendermi il posto in squadra. Sono riuscita a qualificarmi per gli Europei e i Mondiali che ci saranno a giugno e a luglio e sono i due appuntamenti principali dell’anno. Sto vivendo sicuramente una carriera diversa, perché farlo da mamma è sicuramente molto, molto complicato, però credo sia stupendo. Ormai l’obiettivo di Los Angeles ce l’ho davanti, è sicuramente quello principale”. Arianna Errigo, vincitrice di quattro medaglie olimpiche nel fioretto, parla così dei suoi obiettivi dell’anno in corso e in vista di Los Angeles 2028, dove potrebbe arrivare la sua quinta partecipazione ai Giochi. “Los Angeles mi emoziona, perché ovviamente sarebbe la mia ultima Olimpiade – racconta dal Villaggio dell’Arma dei Carabinieri -. Ci arriverei a quarant’anni e già quello credo sia davvero stupendo. È difficile, perché comunque essere da vent’anni in squadra non è una cosa così scontata”. Quanto agli impegni dell’anno in corso “si punta sempre al massimo, indubbiamente. È ovvio che l’Europeo per me sarà più un test fisico. L’obiettivo principale rimane il Mondiale di Hong Kong, che è la gara più importante”. E su com’è cambiato il suo modo di vivere la scherma dopo così tanti anni, spiega che la cosa che manca di più oggi è “la fame che hai quando hai vent’anni, di dimostrare, di voler raggiungere quelle davanti a te”. Poi aggiunge: “Io nella mia carriera ho sempre cercato una sfida, per rientrare dopo la maternità, a fare la doppia arma, ad allenarmi da sola senza maestro. Ho sempre cercato un qualcosa che mi aiutasse a tirar fuori quel qualcosa in più, perché a vent’anni viene tutto d’istinto, poi bisogna aiutarsi”.

mec/gm/gtr

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