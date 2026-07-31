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Tg News – 31/7/2026

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Lug 31, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel secondo trimestre Pil in aumento dell’1% su base annua
– Sanità, firmato l’accordo per il rinnovo del contratto
– Boom di richieste per l’ecobonus veicoli commerciali, fondi esauriti
– La Zes opportunità di crescita per il Mezzogiorno

sat/gsl

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