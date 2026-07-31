Coldiretti Alessandria: vendemmia in anticipo di 10 giorni per via del caldo

Sotto l’effetto del grande caldo, parte con 10 giorni di anticipo la vendemmia anche in provincia di Alessandria. Si parte con il Moscato, zona dell’Acquese, ai primi di agosto anziché verso il 15 del mese, come da tradizione. Le viti sono in stress idrico e le temperature elevate hanno accelerato la maturazione dei grappoli, mentre la siccità rappresenta un’incognita per la resa dell’uva.

L’avvio della raccolta del Moscato fotografa la realtà di un cambiamento climatico ormai diventato fattore strutturale, di cui i viticoltori sono costretti a tenere conto nelle strategie aziendali.

LE PAROLE – Il presidente Mauro Bianco puntualizza: “Difficile fare previsioni quantitative su una vendemmia di fatto spalmata su 2 due mesi, una vera e propria sfida enologica per le aziende. Sembra al momento scongiurato il rischio peronospora, grazie al monitoraggio dei nostri tecnici, con una qualità che si annuncia eccellente, anche se rimane forte preoccupazione perla recrudescenza della Flavescenza dorata”.

I NUMERI – La provincia di Alessandria vanta 12 Doc e 7 Docg, le aziende vitivinicole sono circa 2.500, per oltre 12.000 ettari di superficie vitata: alla raccolta di Moscato e Brachetto seguiranno uve base spumante, varietà Pinot e Chardonnay Alta Langa. Si proseguirà poi, a fine agosto, con Cortese, Timorasso e, successivamente, Dolcetto, Nebbiolo, Grignolino e Barbera.

LE PAROLE – Così il direttore Coldiretti Alessandria, Elio Gasco: “Oltre al grande caldo e agli episodi di maltempo, Coldiretti rilancia su sburocratizzazione, necessità di consolidare i mercati esistenti e di aprirsi ai nuovi, investendo sul piano di rilancio. La capacità di raccontare il vino in maniera efficace, anche nei confronti delle nuove generazioni, rafforzare la competitività del settore”.