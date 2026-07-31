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Cina, aeroporto dello Xinjiang inaugura servizio di navette a guida autonoma

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Lug 31, 2026


Il trasporto aeroportuale autonomo sta prendendo piede nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. L’Aeroporto internazionale Tianshan di Urumqi ha avviato un servizio su larga scala di navette autonome sulla propria area di stazionamento. I veicoli a guida autonoma sono in grado di circolare, evitare gli ostacoli e attraccare automaticamente, anche in condizioni meteorologiche estreme. Oltre 100 veicoli e dispositivi autonomi contribuiscono ora a rendere le operazioni aeroportuali più intelligenti ed efficienti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)

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