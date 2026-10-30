Tg News – 30/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sciopero e cortei, tensioni a Torino e Roma
– Entro febbraio le primarie del campo largo
– L’omaggio della premier Meloni alle vittime dell’elicottero
– Etiopia, attacchi con droni a un campo di sfollati, 16 vittime
– Ucraina, Kiev “Partiti i civili evacuati da Oleshky”
– Caso Siher, minacce al Gip, indagano i carabinieri
– Istat, inflazione a ottobre a +5,4%, dato più alto in tre anni
– Bosnia, Tajani “Giornata triste, i militari rischiano per il Paese”
– Previsioni 3B Meteo 31 Ottobre
– Sciopero e cortei, tensioni a Torino e Roma
– Entro febbraio le primarie del campo largo
– L’omaggio della premier Meloni alle vittime dell’elicottero
– Etiopia, attacchi con droni a un campo di sfollati, 16 vittime
– Ucraina, Kiev “Partiti i civili evacuati da Oleshky”
– Caso Siher, minacce al Gip, indagano i carabinieri
– Istat, inflazione a ottobre a +5,4%, dato più alto in tre anni
– Bosnia, Tajani “Giornata triste, i militari rischiano per il Paese”
– Previsioni 3B Meteo 31 Ottobre
gsl