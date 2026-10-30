Tg Economia – 30/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Educazione finanziaria, l’Italia resta sotto la sufficienza
– Biometano, la filiera italiana tra le prime in Europa
– Confcommercio rilancia a Bari la sfida per i negozi di prossimità
– Dal Mimit 32 milioni di bonus per tutelare brevetti, marchi e disegni
mrc/abr/azn
– Educazione finanziaria, l’Italia resta sotto la sufficienza
– Biometano, la filiera italiana tra le prime in Europa
– Confcommercio rilancia a Bari la sfida per i negozi di prossimità
– Dal Mimit 32 milioni di bonus per tutelare brevetti, marchi e disegni
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