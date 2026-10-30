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Catania, Giuli “Candidatura della Festa di Sant’Agata all’Unesco competitiva”

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Ott 30, 2026


CATANIA (ITALPRESS) – “La candidatura delle celebrazioni di Sant’Agata a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco è una notizia importante per Catania, la Sicilia e l’Italia, con risonanza internazionale. È una candidatura competitiva, sostenuta dalla peculiarità di Catania e dalla specificità storica della devozione, parte di un patrimonio di culti condiviso nell’area mediterranea. Si auspica che l’Unesco valuti la candidatura con la dovuta attenzione”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della visita all’Archivio di Stato di Catania per la presentazione della candidatura della Festa di Sant’Agata all’iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’Unesco.
(ITALPRESS).

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