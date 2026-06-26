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Tg News – 26/6/2026

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Giu 26, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tajani: “Nel terremoto morti tre italo-venezuelani”
– Libano, due aerei israeliani colpiscono Nabatiye
– Strage di Viareggio, ex ad di Ferrovie Moretti si costituisce in carcere
– Attacco hacker a Trenitalia, violati dati e cellulari di passeggeri
– Volkswagen raddoppia i tagli, fino a 100mila posti di lavoro in meno
– Caldo, bollino rosso in 18 città, boom di accessi al Pronto Soccorso
– Amadeus lascia il Nove, risoluzione consensuale del contratto
– Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi
– Previsioni 3B Meteo 27 Giugno
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