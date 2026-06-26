TOP NEWS

Cina, da inizio anno sequestrate oltre 4 tonnellate di droga alle frontiere

Di

Giu 26, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da inizio anno, le autorità cinesi per l’immigrazione hanno sequestrato complessivamente 4,07 tonnellate di droga in 186 casi legati al traffico di stupefacenti presso valichi e aree di frontiera, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.
Nel corso delle operazioni sono stati fermati in totale 243 sospettati, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA).
Negli ultimi anni, le autorità cinesi per l’immigrazione hanno mantenuto una linea dura nella lotta ai reati legati alla droga lungo i confini, facendo leva sulle applicazioni basate sui big data per colpire organizzazioni e reti di trafficanti.
La NIA ha affermato che continuerà a migliorare la rete multidimensionale di prevenzione e controllo e il sistema di governance antidroga per i valichi e le aree di frontiera della Cina.
Le autorità per l’immigrazione potenzieranno inoltre le loro strategie e tecniche di contrasto al traffico di droga, portando avanti una campagna speciale antidroga e rafforzando la cooperazione nell’applicazione delle leggi con vari Paesi e regioni per bloccare il traffico di droga alle frontiere, ha concluso la NIA.
-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella “Contro le droghe serve uno sforzo corale del Paese” / Video

Giu 26, 2026
Attualità Esteri IN EVIDENZA TOP NEWS

Ucraina, Zelensky: “La Russia si prepara a lanciare un attacco massiccio”

Giu 20, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, da inizio anno sequestrate oltre 4 tonnellate di droga alle frontiere

Giu 26, 2026
TOP NEWS

Mattarella “Contro le droghe serve uno sforzo corale del Paese” / Video

Giu 26, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 26/6/2026

Giu 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Sfruttamento del lavoro: 8 arresti in 6 province, sequestrati 227.000 euro

Giu 26, 2026