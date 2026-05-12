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Tg News – 12/5/2026

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Mag 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Hantavirus, calabrese 25enne sintomatico, per Oms 11 casi confermati
– Morte avvelenate con la ricina, due i principali sospettati
– Sempio in trasferta a Roma per la perizia psichiatrica
– A Prato 23enne accoltellato mentre difende la collega
– Cnn “Trump valuta di riprendere i raid sull’Iran”
– Pil italiano meglio della Francia ma peggio di Spagna e Germania
– Sinner doma un ostico Pellegrino, impresa Darderi su Zverev
– Derby di Roma, la prefettura lo sposta, la Lega fa ricorso
– Giornata degli infermieri, Mattarella “La Repubblica vi è grata”
– Previsioni 3BMeteo 13 Maggio
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