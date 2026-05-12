Mattarella riceve il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Cio, guidata dalla presidente Kirsty Coventry. La numero uno dello sport mondiale ha consegnato al Capo dello Stato il Collare Olimpico in Oro e anche la “Coppa Olimpica” 2026″ assegnata al popolo italiano per il sostegno dato ai Giochi”. Erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

gm/mca3 (fonte video: Quirinale)