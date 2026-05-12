Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella riceve il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry

Di

Mag 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale una delegazione del Cio, guidata dalla presidente Kirsty Coventry. La numero uno dello sport mondiale ha consegnato al Capo dello Stato il Collare Olimpico in Oro e anche la “Coppa Olimpica” 2026″ assegnata al popolo italiano per il sostegno dato ai Giochi”. Erano presenti il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Giovanni Malagò e Andrea Varnier, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026.

gm/mca3 (fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Difesa Servizi, Andreoli “Balloon Cup manifestazione per far sognare i bambini”

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Ricerca e innovazione, la Sardegna punta sull’Einstein Telescope

Mag 12, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella riceve il Collare Olimpico dalla presidente del CIO Coventry

Mag 12, 2026
TOP NEWS

Primark, 10 anni in Italia e un investimento di 22 mln per aprire 3 nuovi negozi

Mag 12, 2026
TOP NEWS

Industria e lavoro, Landini “Serve un piano europeo”

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Cina, due linee parallele ad alta velocità prendono forma nelle Tre Gole

Mag 12, 2026