Tg Economia – 9/12/2025

Dic 9, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Spese di dicembre, tredicesime più ricche per consumi e regali
– Merci, il trasporto aereo mondiale è ancora in crescita
– Enpaf, futuro previdenziale da costruire per i giovani
– Pensione anticipata, possibilità di proroga per Opzione Donna
