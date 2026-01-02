Tg Economia – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Industria, a luglio accelerano prezzi produzione
– Optima Italia chiude il 2025 con una crescita record e 430 mln di ricavi
– Auto elettriche, a giugno storico sorpasso sulla benzina in Europa
– Gap Nord-Sud, un importante aiuto dalla Zes
– Industria, a luglio accelerano prezzi produzione
– Optima Italia chiude il 2025 con una crescita record e 430 mln di ricavi
– Auto elettriche, a giugno storico sorpasso sulla benzina in Europa
– Gap Nord-Sud, un importante aiuto dalla Zes
mgg/gsl