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Tg Economia – 2/9/2026

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Set 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Industria, a luglio accelerano prezzi produzione
– Optima Italia chiude il 2025 con una crescita record e 430 mln di ricavi
– Auto elettriche, a giugno storico sorpasso sulla benzina in Europa
– Gap Nord-Sud, un importante aiuto dalla Zes

mgg/gsl

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