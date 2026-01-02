Tg Sport – 2/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Calciomercato, colpo Fernandez per il City e le ultime trattative
– Inter, addio imminente con Piero Ausilio dopo 28 anni
– Tegola Juve, Thuram va a Lione per l’operazione
– Coppa Italia, impresa del Monza a Torino e blitz Cremonese a Parma
– US Open, capolavoro Cobolli e Bellucci avanti, Musetti OK
– Giochi del Mediterraneo, l’Italia vede il record di medaglie
– F1, presentato il GP d’Italia a Monza, La Russa: “festa tricolore”
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– Calciomercato, colpo Fernandez per il City e le ultime trattative
– Inter, addio imminente con Piero Ausilio dopo 28 anni
– Tegola Juve, Thuram va a Lione per l’operazione
– Coppa Italia, impresa del Monza a Torino e blitz Cremonese a Parma
– US Open, capolavoro Cobolli e Bellucci avanti, Musetti OK
– Giochi del Mediterraneo, l’Italia vede il record di medaglie
– F1, presentato il GP d’Italia a Monza, La Russa: “festa tricolore”
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