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Caffè sempre più caro, gli italiani riscoprono la moka

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Set 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani riscoprono la moka per difendersi dal caro-caffè. Il prezzo della materia prima continua a risentire delle difficoltà sui mercati internazionali e degli eventi meteorologici estremi che hanno colpito i raccolti in Paesi produttori come Vietnam e Brasile.
Una pressione che rischia di trasferirsi sulla tazzina al bar e sugli scaffali dei supermercati, dove aumentano i costi di miscele, capsule e cialde.
Al bar, un espresso costa ormai mediamente tra 1,30 e 1,50 euro. Per una coppia che consuma due caffè al giorno, la spesa può superare i 120 euro al mese.
A casa, le capsule originali costano invece tra 40 e 55 centesimi l’una: quattro caffè al giorno possono significare oltre 60 euro al mese.
E così torna protagonista la vecchia moka. Con un pacco di caffè macinato da 250 grammi, dal costo medio di circa 3,20 euro, una tazzina costa appena 9 centesimi. Quattro caffè al giorno fanno circa 11 euro al mese.
Una differenza che può pesare sul bilancio familiare e che trasforma un piccolo gesto quotidiano in una scelta anche economica: tra comodità, gusto e risparmio, la moka torna a farsi spazio nelle cucine degli italiani.
mgg/azn

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